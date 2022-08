(TEST) Ecran MSI Modern MD271CPW

Publié le Vendredi 12 août 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

Abordable et agréable

Théo est un homme technologique, un véritable homme du 21ème siècle. Et il est toujours à la recherche de gadgets, écrans et nouvelles sorties Hi-Tech pour "technologiser" sa vie encore plus.Alors c'est sans surprise que les tests d'écrans lui reviennent. Alors oui, monter et démonter des écrans ça peut devenir vite chiant. Avec les câbles, petits morceaux et vis qui manquent, c'est une épreuve. Mais l'écran MSI Modern MD271CPW n'a pas de vis. Donc, c'est déjà plus simple.