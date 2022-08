Voyage disponible sur consoles

Publié le Mardi 16 août 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

Faites vos valises !

Le jeu des développeurs de chez Venturous et édité par Ratalaika est maintenant disponible sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series et Switch. Le jeu vous invite à participer à l'aventure de deux survivants d'un crash de vaisseau spatial. Vous découvrirez alors divers environnements vifs et colorés dessinés à la main et trois narrations distinctes décrivant trois histoires liées. Vous pouvez jouer au jeu seul ou avec un ami (voire plus si affinité).Pour les joueurs PC : le jeu est disponible sur Steam depuis maintenant environ un an et est maintenant à -20% pour fêter le portage, donc vous n'êtes pas en reste...