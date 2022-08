Thymesia sera disponible sur Switch

Publié le Mardi 16 août 2022 à 09:40:00 par Ambre Cogné

La maladie se répend

Avec une sortie le 18 août déjà prévue sur PC, PS5 et Xbox Series, le soulslike de OverBorder studio, édité par Team17, sortira également sur Switch à travers une version cloud le même jour. Rappelons un peu de quoi il s'agit : Thymesia vous invite dans un univers sombre inspiré de Bloodborne et des autres jeux souls de FromSoftware, avec un gameplay dur et exigeant.Nous avons en ce moment-même un test dans les bacs, donc je ne vous dévoile pas plus de détails et je vous invite plutôt à le lire dès qu'il sortira ! En attendant, voici une bande-annonce pour ce portage :