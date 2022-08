(TEST) Thymesia (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mardi 16 août 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

Accident sur l'autoroute

Dans ce monde, il y a des gens normaux, et puis il y a les gens qui aiment souffrir. Les joueurs de Souls-like en font bien évidemment partie, et Ambre aussi, par extension.Ma courageuse collègue a pris sa manette et a testé Thymesia, avec le coeur enjoué et excité de découvrir cette aventure. Et au final, le crash a été violent pour elle... Se manger des murs, ça fait jamais plaisir. Même quand vous êtes habitués à la souffrance vu que vous jouez à des souls-like.