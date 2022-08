Smash Boats est multijoueur en local sur Switch...

Publié le Mardi 16 août 2022 à 11:40:00 par Sara Brugioli

...et arrive sur les consoles Xbox

Smash Boats, le jeu arcade de Smash House Games, s'offre le mode multijoueur en local sur Switch dès le 18 Août, et arrivera sur consoles Xbox sous le nom de Smash Boats : Waterlogged Edition.Le concept du jeu est simple: contrôlez un jouet bateau, armé de poings, et coulez tout ce qui se met en travers de votre chemin, obstacles de l'arène ou autres joueurs. C'est assez simpliste, si ce n'était pas pour tous les ennemis, danger de l'arène et évenements qui vont vous compliquer la tâche. Le jeu proposera aussi trois party games avec le jeu de base, qui pourront être joués jusqu'à quatre joueurs en local.Sur ce, on vous laisse le trailer pour Xbox ci-dessous. Nous, on va prendre un bain et refaire la bataille de Midway avec des petits canards.