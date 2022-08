The Chant, le casting est dévoilé

Publié le Mardi 16 août 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Non, rien à voir avec The Voice

Le jeu d'horreur de Brass Token, edité par Prime Matter, dévoile son casting d'acteurs pour incarner les personnages. On rappelle, The Chant est un jeu d'horreur qui sortira plus tard dans l'année sur PC, PS et Xbox Series.Jessica Briar, incarnée par Siobhan Williams, se rend dans une retraite spirituelle sur Glory Island menée par Tyler Anton (Adam Millard) suite à la demande de son amie Kim Mallari (Kira Clavell). les choses tournent rapidement au vinaigre quand un portail vers une dimension cauchemardesque s'ouvre au sein du culte. Jessica va devoir tout faire pour survivre et lever le voile sur la secte qu'elle a rejoint. Parmi les acteurs, on compte également Emily Tennant, Praneet Akilla, et l'actrice Nicole Anthony qui prête sa voix à un personnage.