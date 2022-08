D-Pad Studio dévoile son prochain titre

Publié le Mardi 16 août 2022 à 11:50:00 par Sara Brugioli

Les parents de Owl Boy élargissent leur roster

Le studio dèrriere Owl Boy dévoile aujourd'hui son nouveau titre à venir, Viking on Trampolines (je vous assure, vous avez bien lu.) et son style pixel art parfaitement maîtrisé.Dans ce jeu en co-op, vous et vos amis allez devoir maîtriser l'art du trampoline pour garder vos fiers vikings en l'air, ce qui sera nécessaire pour parteciper aux mini-jeux et les épreuves que propose le titre. Le jeu se fournit même un mode histoire, où vous aller devoir déjouer les plans du maléfique Balloonie. Entre des mini-jeux, du foot aérien et une variété de boss, le jeu ne risque pas d'ennuyer...Le jeu n'a pas encore de date de sortie, mais on sait qu'il sera disponible sur consoles et PC.