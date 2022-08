Life is Strange : Arcadia Bay Collection disponible bientôt

Publié le Mercredi 17 août 2022 à 09:30:00 par Sara Brugioli

On redécouvre cette ville mystérieuse

La collection inédite Life is Strange : Arcadia Bay Collection va sortir sur Switch le 27 septembre. À travers cette collection, on pourra découvrir les aventures de Max et Chloe, rémasterisées pour la console Nintendo.Le jeu met à disposition des joueurs l'aventure de Maxine Caufield dans Life is Strange premier de ce nom, et ses pouvoirs lui permettant de remonter le temps, ainsi que la prequel à cette aventure qui suit le cours des évènements de la disparition de Rachel et la vie de Chloe. À l'occasion, les graphismes ont été réhaussés, certaines animations ont été retravaillées, ainsi que les expressions de certains personnages.