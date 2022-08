Regiments maintenant disponible

Publié le Mercredi 17 août 2022 à 09:40:00 par Ambre Cogné

La gue-guerre

Les développeurs de chez Bird's Eye Games et les éditeurs de MicroProse Software nous sortent aujourd'hui leur RTS sur la guerre fronde : Regiments. On nous propose plus de 100 unités différentes venant de l'URSS, des Etats Unis, de la Belgique, des Royaume Unis, de l'Allemagne de l'ouest et de l'Allemagne de l'est.Le jeu propose également une campagne mêlant tout ce beau monde sur 4 opérations à plusieurs étapes et 3 interludes, le tout à travers 19 cartes différentes. Le jeu est disponible sur Steam , avec une réduction de 15% pour fêter la sortie.