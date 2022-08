Publié le Mercredi 17 août 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

Mad Max Fury Road de la vraie vie

Saber Interactive nous annoncent leur prochain jeu de course tout-terrain avec Dakar Desert Rally. Vous pourrez y découvrir 30 étapes de l'édition 2020, 2021 et 2022 de la course effrénée, des véhicules authentiques et leurs pilotes et une météo dynamique et les intempéries qu'elle provoque.Le tout sera jouable en solo ou en multijoueur sur PC, Xbox One et Series et Playstation 4 et 5 avec une sortie prévue pour le 4 octobre (mon anniversaire !). Les pré-commandes sont déjà possible, permettant d'obtenir l'Audi futuriste RS Q e-tron, premier véhicule électrique à gagner un rallye dans le désert.