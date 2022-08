Way of the Hunter maintenant disponible

Publié le Mercredi 17 août 2022 à 10:20:00 par Ambre Cogné

La chasse est ouverte !

Les développeurs de chez Nine Rocks Games et les éditeurs de chez THQ Nordic sont fiers de nous sortir leur jeu de chasse, Way of the Hunter. On en a parlé encore et encore, des multiples armes à la faune divers, au système météo à celui jour-nuit, donc je ne vous ferais pas l'affront de vous en parler plus.Le jeu est disponible sur PC (à travers Steam Gog et l'EGS ), Playstation 5 et Xbox Series. On nous rapporte des retours mitigés sur Steam cependant : pas de rebind de touches, bugs à foisons...donc attendez quelques patchs avant de vous mettre en chasse !