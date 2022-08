Rollerdrome maintenant disponible

Publié le Mercredi 17 août 2022 à 10:50:00 par Ambre Cogné

Mettez vos rollers et préparez vos armes !

Les développeurs de chez Roll7 et les éditeurs de Private Division atteignent la ligne d'arrivée avec Rollerdrome, leur jeu de rollers survolté. Vous pouvez donc dès maintenant venir combattre des tonnes d'ennemis à coup de figures surhumaines et à renforts d'armes à feu dans un univers inspiré des comics, des films et de la musique années 70s.Le jeu est disponible sur Playstation 4 et 5 et sur PC (à travers Steam ), soldé à -34% pour l'occasion de la sortie. Il reçoit déjà les louanges des joueurs avec un score "très positif" à sa 90ème évaluation sur la plateforme de Valve. N'hésitez donc surtout pas à vous jeter dessus !