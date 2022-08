Xbox Game Pass : Les nouveautés de mi-août

Publié le Mercredi 17 août 2022 à 10:40:00 par Ambre Cogné

Coffee Talk, Exapunks et autres

Coffee Talk (Cloud, Console & PC) - Disponible

Midnight Fight Express (Cloud, Console & PC) - 23 août

Exapunks (PC) - 25 août

Opus: Echo of Starsong - Full Bloom Edition (Console & PC) - 25 août

Commandos 3 - HD Remaster (Cloud, Console & PC) - 30 août

Immortality (Cloud, PC & Xbox Series) - 30 août

Immortal Fenyx Rising (Cloud, Console & PC) - 30 août

Tinykin (Console & PC) - 30 août

Naraka: Bladepoint - le mode Showdown - Disponible

Sea of Thieves : A Hunter's Cry - 18 août

Halo Infinite : Pack Pass Tense pour le fusil Commando - 17 août

MultiVersus : Pack MVP - 23 août

CrossfireX : Pack Babylon - 23 août

16 jeux supplémentaires compatibles avec les contrôles tactiles : Chorus, Coffee Talk, Dragon Age 2, Dragon Age Origins, Floppy Knights, Matchpoint, MLB The Show 22, My Friend Peppa Pig, Pat'Patrouille - le film à la rescousse d'Adventure City, Skate, Star Wars: Squadrons, Super Mega Baseball 3, TMNT Shredder's Revenge, Turbo Golf Racing, Turnip Boy Commits Tax Evasion, Two Point Campus

Elite Dangerous (Cloud & Console)

Hades (Cloud, Console & PC)

Myst (Cloud, Console & PC)

NBA 2K22 (Cloud and Console)

Signs of the Sojourner (Cloud, Console & PC)

Spiritfarer (Cloud, Console & PC)

Twelve Minutes (Cloud, Console & PC)

Two Point Hospital (Cloud, Console & PC)

What Remains of Edith Finch (Cloud, Console & PC)

World War Z (Cloud, Console & PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass se fournit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Vous pourrez également télécharger le contenu et les mises à jour suivantes :Le Game Pass Ultimate vous donnera accès à :Enfin, les jeux suivants quittent le Game Pass le 31 juillet :