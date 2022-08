Nouveau trailer pour Jojo's Bizarre Adventure : All-star Battle R

Publié le Mercredi 17 août 2022 à 11:10:00 par Sara Brugioli

Les personnages du jeu nous montrent plus d'eux-mêmes

Le jeu de combat Jojo's Bizarre Adventure : All-star Battle R s'offre un nouveau trailer pour expliquer les différents modes et techniques du jeu.Un large panel de compétences sera disponible dans le jeu, et les joueurs pourront choisir leur style de combat favori. Parmi les personnages, certains utilisent la capacité de l'onde, et certains utilisent les stands, chacune avec ses forces et ses faiblesses. Il y aura également des personnages "assist" pendant les combats, qui vont aider le joueur, et nombreux combos à accomplir.Bref, on vous laisse voir tout cela dans le trailer, présenté par Rohan Kishibe et Koichi Hirose.