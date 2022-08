Justin Wack and the Big Time Hack arrive sur Steam bientôt

Publié le Mercredi 17 août 2022 à 11:50:00 par Sara Brugioli

Ça ne saurait tarder

Fans de point and click, debouts, votre heure arrive: Justin Wack and the Big Time Hack arrive bientôt sur Steam, le 23 août.Le jeu propose une aventure à l'ancienne, avec beaucoup d'humour absurde et surtout beaucoup de n'importe quoi. Vous incarnez un technicien informatique propulsé dans le passé, et un homme des cavernes vient prendre sa place dans le monde moderne et aux côtés de son ex qu'il aime encore. Vous incarnerez donc ces trois personnages dans une histoire de science fiction loufoque, avec des énigmes à résoudre et des robots à esquiver qui veulent tout simplement vous effacer de la surface de la terre.Moins d'une semaine d'attente pour les fans. En attendant, on a le trailer.