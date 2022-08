- La galerie de Kim

Publié le Mercredi 17 août 2022 à 16:00:00 par Julie Kim Guenego

I am ready to cry

Bonjour, on se retrouve pour une illustration du jeu Life is Strange, qui va sortir sur Switch en version remasterisée ! C'est un jeu magnifique et je vous le conseille vivement. J'y ai joué à sa sortie, il y a 7 ans je crois bien? et je pense me laisser tenter pour le redécouvrir !