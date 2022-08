Kaichu: The Kaiju Dating Sim annoncé pour le 7 septembre

Publié le Jeudi 18 août 2022 à 09:45:00 par Ambre Cogné

Un cœur gros comme un semi-remorque

Les développeurs de Squiddershins et les éditeurs de chez Top Hat Studios nous donnent une date de sortie pour leur jeu de drague destructeur Kaichu: The Kaiju Dating Sim. Assez déçue qu'on ne l'ai pas encore couvert sur le site, je me dois de vous le présenter.Kaichu vous invite à incarner Gigachu, un gigantesque lézard rose tentant de courtiser d'autres monstres en répondant correctement à des questions et en détruisant des monuments historiques dans une dance nuptiale pour le moins étrange.Le jeu sortira donc le 7 septembre sur PC (à travers Steam ), Xbox, Playstation et Switch. D'ici là, vous pouvez admirer la bande annonce du jeu.