Versus Evil va publier un nouveau RPG du nom de Broken Roads

Publié le Jeudi 18 août 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

Ils en rajoutent à leur palmares

L'éditeur indépendant Versus Evil a annoncé son partenariat avec le studio Drop Bear Bytes pour la publication d'un RPG de survie, Broken Roads, prévu sur PC, Switch, Playstation et Xbox en 2023.Broken Roads sera, selon ses éditeurs, une "lettre d'amour aux RPG en 3D isométrique". Avec du combat tour par tour et une exploration d'une Australie post-apocalyptique très détaillée, le jeu s'annonce être bien construit, surtout quand on sait que l'équipe derriere le jeu compte dans ses rangs des experts du genre, comme le directeur créatif Colin McComb (Fallout 2 et Wasteland 2). Le jeu aura aussi son lot de narration, avec l'exploration des psychologies et backstories des survivants entre autres, et des choix importants que le joueur va devoir effectuer.