Planet of Lana sera à la Gamescom

Publié le Jeudi 18 août 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

Une épopée qui en jette

Les développeurs de chez Wishfully et les éditeurs de Thunderful Publishing nous invitent à tester leur jeu de puzzle cinématique, Planet of Lana lors de la Gamescom. Voyageant à travers des environnements peints à la mains, vous incarnez Lana, une native d'une planète lointaine colonisée par l'homme, alors que celle-ci est prise d'assaut par de gigantesques machines. Alors que sa soeur est kidnappée par ces robots, Lana se met en route avec Mui, un étrange compagnon, pour tenter de la sauver.Vous pourrez donc jouer au jeu lors de la Gamescom, et également dès qu'il sortira en printemps prochain sur le Gamepass. Autrement, le jeu sera disponible sur PC (à travers Steam ) et sur Xbox One et Series.