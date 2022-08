Slaps and Beans 2, le retour sur consoles

Publié le Jeudi 18 août 2022 à 11:10:00 par Sara Brugioli

Bud et Terrence reviennent

Slaps and Beans 2 a reçu un soutient écrasant pour sa récolte de fonds sur Kickstarter, ce qui a incité Inin Games, Buddy Productions et les développeurs Trinity Team à collaborer pour proposer une version console (Switch, PS5, PS4) digitale mais aussi physique, disponible dès les débuts 2023. Une version uniquement digitale est aussi prévue pour les consoles Xbox.Le jeu se construit sur le succès de son prédecesseur et rajoute beaucoup de nouveatés, avec un système de combat amelioré, des mini-jeux amusants et un mode co-op pour joueur avec des amis, également possible avec le party mode competitif jusqu'à 4 joueurs. On pourra donc retrouver le duo iconique Bud Spencer et Terrence Hill, en train de défoncer allégrement des hordes de méchants avec beaucoup de repartie, repartie maintenant disponible en plusieurs langues.