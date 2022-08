- La galerie de Kim

Publié le Jeudi 18 août 2022 à 17:00:00 par Julie Kim Guenego

The World Ends with you... again

Salut! J'ai commencé à jouer à NEO: The World Ends with You, suite du jeu du même nom, et c'est très très stylé ! Le style graphique m'a beaucoup plu (il y a Tetsuya Nomura à la DA après tout...), le gameplay est fun aussi, et le scénario est très bon, on s'attache vite aux personnages... il est vraiment sous-coté et je vous le conseille !