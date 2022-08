Une version PC pour DEATHVERSE: LET IT DIE

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 09:20:00 par Sara Brugioli

Mais pas de date de sortie

GungHo Online Entertainment a annoncé que son jeu DEATHVERSE : Let It Die aura une sortie PC en plus des sorties console.Le jeu devait originellement sortir le 28 mai, mais suite à un test bêta ouvert des développeurs, le jeu a été répoussé à l'automne 2022. Et maintenant, le jeu pourra se vanter d'une sortie PC également, annoncée sur la chaîne Youtube du studio. Au passage, Uncle Death, la mascotte haut en couleur, en profite aussi pour discuter des résultats de la session de bêta ouverte et des changements au jeu avec le directeur du jeu, Shin Hideyuki. L'histoire du jeu se déroule 100 ans apres les évènements du premier jeu, Let It Die. On pourra cependant rédecouvrir le combat nerveux et quelque peu violent de la franchise.