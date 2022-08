Eville : une beta ouverte annoncée

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 09:40:00 par Ambre Cogné

Il y a un imposteur parmi nous

Les dévelopeurs de VestGames et les éditeurs de Versus Evil nous dévoilent un nouveau trailer pour annoncer l'ouverture de la beta ouverte de leur jeu de déduction sociale. Eville vous invite à, comme dans un Loups Garoux de Tiercelieux ou un Among Us, découvrir les imposteurs cachés parmi les joueurs.Eville se découpe en deux phases : une phase de jour où vous résolvez des enigmes et une phase de nuit où les imposteurs peuvent tuer les autres joueurs tandis que ces derniers doivent rester à l'affût. Chaque matin, un suspect est tué.La beta sera disponible sur Steam du 22 août au 5 septembre. Le jeu sortira cet automne sur la même plateforme.