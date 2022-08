RIN: The Last Child, un nouveau trailer de gameplay

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 10:10:00 par Sara Brugioli

Le mystérieux Metroidvania aux airs de conte de fée sombre, RIN : The Last Child, en révèle plus sur son système de craft de sorts et son gameplay général avec un trailer.Le jeu vous permettra de découvrir l'histoire de RIN, mais surtout découvrir son gameplay intéressant, avec le système de craft de sorts et l'exploration du monde environnant. Ces deux éléments vont faire en sorte de proposer une experience de jeu différente à chaque partie. RIN, votre avatar, est une demi-déesse et contrôle nombreux pouvoirs qui l'aideront à sauver le monde qu'elle parcourt...Le jeu sera disponible en début d'année 2023 sur PC, Playstation, Xbox et Switch.