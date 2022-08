Infection Free Zone : nouveau trailer de gameplay

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 09:50:00 par Ambre Cogné

Des morts vivants jusque chez vous

Les dévelopeurs de chez Justu Games et les éditeurs de chez Games Operators nous dévoilent un nouveau trailer de gameplay pour leur jeu de (re)construction de ville, Infection Free Zone. Dans IFZ, vous dirigez un centre d'opération sur une carte produite à partir des ressources d'OpenStreetMap, et donc du vrai monde de la vraie vie. Votre but est de réparer et investir les bâtiments alentours pour faire croire votre communauté dans un monde post-apocalyptique rempli de morts-vivants.Le jeu sortira en 2023 sur PC (à travers Steam ), sans plus de précisions pour le moment.