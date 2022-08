Thymesia maintenant disponible

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

A vos risques et périls...

Le nouveau soulslike développé par OverBorder Studio et édité par Team17, Thymesia, est maintenant disponible. J'ai moi-même fait une review du jeu pas des plus élogieuses, mais permettez-moi de quand même vous le présenter. Thymesia est un soulslike (un vrai !) vous invitant dans les bottes et derrière le masque du mystérieux Corvus, parti en quête d'un remède pour soigner une terrible maladie.Le jeu est disponible sur Xbox Series, Playstation 5, PC (à travers Steam ) et Switch, par le cloud, avec une réduction de 10% jusqu'au 25 août. Attendez-vous à une difficulté vraiment très très corsée et des contrôles qui ne pardonnent pas.