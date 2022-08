Ikonei Island: An Earthlock Adventure en accès anticipé

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 10:35:00 par Ambre Cogné

Vendredi ou la vie sauvage

Développé et édité par Snowcastle Games, Ikonei Island: An Earthlock Adventure est maintenant disponible en accès anticipé. Le jeu, inspiré par Animal Crossing et Stardew Valley, vous invite à explorer une île perdue au milieu de l'océan à vous l'approprier en y installant vos fermes, en faisant ami-ami avec les locaux et en y perçant tous ses mystères.Le jeu est disponible sur Steam à -10% pour l'occasion de sa sortie en early-access. Sa sortie définitive couvrira les plateformes PC et consoles.