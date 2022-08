The Fridge is Red : Date de sortie annoncée

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Hantés par de la nourriture pas fraîche ?

Développé par 5WORD Team et édité par tinyBuild, The Fridge is Red nous hante avec un nouveau trailer nous dévoilant sa date de sortie. On y trouve donc un plus grand aperçu du jeu d'horreur aux graphiques de PS1 tournant autour d'un réparateur dont la vie bascule à cause d'un frigo hanté.L'anthologie de six épisodes sortira donc le 27 septembre sur Steam . Entre-temps, vous pouvez jouer à la démo gratuite, vous inscrire à la newsletter sur le site du jeu et regarder la bande annonce.