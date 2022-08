Nouveau trailer et date de sortie pour The Chant

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 10:50:00 par Ambre Cogné

Qui aurait pensé qu'une secte tournerait mal ?

Les développeurs de Brass Token et les éditeurs de Prime Matter continuent de nous submerger de bandes annonces sur The Chant, leur prochain jeu d'horreur. Vous y incarnez Jess Briars, une jeune femme en cherche de spiritualité ayant rejoint une secte lors d'une sorte de séminaire tordu sur une île autrement déserte. C'est alors que tout prend une tournure bien plus horrifique lorsqu'un portail maléfique déverse folie et monstres sur la petite communauté...Le jeu sortira donc sur Playstation 5, Xbox Series et PC le 3 novembre de cette année. Encore un peu d'attente, donc...