Les développeurs de Scathe nous dévoilent plus d'informations sur le jeu

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 10:40:00 par Sara Brugioli

On fait un tour du proprio

Scathe, c'est le tout nouveau bébé de Damage State, un studio anglais comptant bien trois employés déterminés à montrer leur jeu. Et justement, à travers une vidéo de gameplay, les développeurs nous font faire un tour du propriétaire.Scathe est un FPS en co-op, prévu sur PC. À l'aide d'armes ameliorées par les pouvoirs des enfers, vous le joueur devez détruire des hordes de démons à travers les différents niveaux du jeu, qui ont été construits entièrement à la main par l'équipe du jeu. En tant que création du Créateur Divin, c'est votre destin et seule occupation de dégommer des démons dans cette carte labyrintique, qui en plus de ça vous mettra face à des situations incomfortables: le jeu a des éléments de Bullet Hell...Le jeu est prévu pour le 31 août, et les versions consoles sont prévues en début 2023. Ci-dessous, le trailer de gameplay.