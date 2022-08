Capes, un nouveau RPG tour par tour

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 11:10:00 par Sara Brugioli

Les super-héros veulent vous péter les dents

L'équipe derrière le jeu Hand of Fate s'est retrouvée au sein du studio Spitfire Interactive pour créer un nouveau jeu: Capes, un RPG Tour par Tour dans un futur dystopique.Dans un monde où les supervilains ont gagné, une nouvelle génération d'héros se doit de ramener l'ordre et d'assumer le fardeau des responsabilités d'héros. Commencez votre partie avec des superhéros prometteurs mais encore novices et entrainez-les pour qu'ils débloquent leur véritable potentiel. Le jeu vous demandera de la tactique et de la stratégie pour apprehénder les combats de la façon la plus efficace.Le jeu devrait arriver en début 2023 sur PC.