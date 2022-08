Luna Abyss, un bullet hell pour PC et consoles

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 11:15:00 par Sara Brugioli

Ayez des bons reflexes surtout

Le studio Bonsai Collective a annoncé le développement de Luna Abyss, un FPS Bullet Hell prenant place dans une infrastructure aliène, qui sortira sur PC et consoles.L'aventure sera portée par sa narration, selon le studio, avec une histoire qui vous fait incarner un prisonnier coincé sur une planète abandonnée d'un ancien empire. Accompagné de Aylin, une sentinelle artificielle de la prison, vous allez devoir investiguer sur la catastrophe qui a eu lieu et qui a décimé la planète. Mais pouvez-vous vraiment faire confiance à Aylin? En tout cas, la survie sera votre souci principal, car des créatures horrifiques veulent votre peau. Deféndez-vous à l'aide d'un large panel d'armes, et d'équipement qui augmentera votre mobilité.Le jeu n'a pas plus d'informations à nous donner, mais il a déjà une page Steam , à surveiller de près donc.