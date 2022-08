- Inkulinati sera en accès anticipé et en Xbox Game Preview cet hiver

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Tourner la page

Oyez oyez, jeunes demoiseaux: le jeu de stratégie inspiré visuellement des enluminures médievales sera disponible en accés anticipé sur Steam et Xbox Game Preview dès cet hiver, pour le plaisir de tous les moines copieurs.Vous endossez le pouvoir d'un Inkulinati, un personnage puissant qui peut contrôler le pouvoir de l'encre, et votre champ de bataille, ce sont des pages remplies d'enluminures. Entre créatures mythiques, bêtes à l'aspect humain et dessins un peu foireux, vous aurez de quoi construire une équipe pour affronter la campagne solo en manoeuvrant vos équipes en faisant preuve de ruse et prévoyance. Parmi vos adversaires de la campagne, on compte des petits noms de rien du tout, comme la Mort ou Dante Alighieri. Le jeu propose aussi un mode en ligne pour affronter d'autres joueurs et leurs équipes, dans un jeu où les fesses d'un lapin l'emportent sur un chien. C'est tout à fait logique, non?