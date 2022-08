- Earth: Revival annoncé pour 2023

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 11:35:00 par Ambre Cogné

Un jeu pareil tourne sur un mobile ?





Nuverse nous dévoile leur jeu de tir de survie futuriste, Earth: Revival. En l'an 2112, vous incarnez un des rares survivants d'une guerre entre les hommes et une race alien ayant dévasté la Terre. Votre mission est de la récupérer aux griffes des unités ennemies restées sur notre belle planète bleue et de reconstruire la civilisation.On nous promet de la récupération de ressources et du craft, du tir, du combat en powerarmors, un monde ouvert et tout un tas de customisation mécanique et cosmétique. Le jeu sortira sur PC et Android (oui oui) en 2023.