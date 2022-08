- Construction Simulator a un mode multijoueur sur consoles

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 11:45:00 par Sara Brugioli

Pour faire valoir votre BTP entre potes

Microids Distribution France en dévoile aujourd'hui plus sur le mode multijoueur du nouveau Construction Simulator, qui sortira sur PC, Playstation et Xbox.C'est la première fois que les joueurs console auront accès au mode multijoueur. Les joueurs pourront donc collaborer, jusqu'à quatre personnes, sur des chantiers toujours plus grands et imposants, en se séparant les responsabilités ou en collaborant sur des tâches longues et ardues. De plus, le niveau de difficulté pourra être modifié pour chaque contrat, pour éviter qu'un chantier soit trop dur ou au contraire trop simple. Et bien évidemment, les développeurs ont prévu un mode multijoueur intergénérationnel entre les consoles, pour que tous les joueurs puissent participer.Le jeu est prévu pour le 20 septembre sur PC, et les versions consoles peuvent déjà être précommandées, toujours avec des bonus.