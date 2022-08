- File Dans Ta Chambre vous dévoile son top 10 des moments marquants du jeu vidéo

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 17:00:00 par Vincent Cordovado

Kicékialaplugrosse

"Ah tiens, mais il n'est pas mort, l'autre, avec sa chaîne ?"



Haha ! Nan, nan, du tout !



Vous n'êtes pas sans savoir qu'à côté de mes fonctions de rédacteur en chef adjoint de GamAlive, titre honorifique qui me permet de glander tout en profitant des derniers jeux sortis, je m'amuse sur Youtube où j'ai créé la chaîne File Dans Ta Chambre.



L'occasion de vous rappeler que cette annexe à GamAlive existe, qu'on y ait bien et la preuve avec cette petite vidéo chill qui vous présente les 10 moments marquants qui nous ont... euh... marqué dans le jeu vidéo.



Bon très clairement, ce top est extrêmement subjectif et en vrai, il y en a encore plein d'autres qui auraient pu y figurer, notamment certaines scènes de jeux récents, mais de tout ça, on pourra en discuter dans les commentaires de la vidéo.



On s'installe tranquillement et... bon visionnage.