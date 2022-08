(TEST) Roccat Kone XP Air

Publié le Vendredi 19 août 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

Tout simplement

Comme d'habitude, chez Gamalive, on teste du matériel PC. Écrans, claviers, casques... et souris. Et quand il s'agit de tester des souris toutes belles de chez Roccat, c'est Cedric qui se rue dessus pour tester le nouveau bébé. D'ailleurs, il est très territorial sur ça: on l'a aperçu dans son bureau, en slip, en train de caresser la souris et murmurer "mon précieux". Il a mordu un stagiare qui a demandé à tester la souris aussi...Mais on peut le comprendre. Roccat est une des marques favorites de la rédaction, et apparament, ils en ont mis encore plein les yeux au chef. On vous laisse lire tout ça ci-dessous.