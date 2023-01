(TEST) Cherry DW 9500 Slim, un ensemble clavier-souris de grande classe

Publié le Vendredi 20 janvier 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Beau et performant

Pour beaucoup, l'expression "cerise sur le gâteau" n'est, justement, qu'une expression. Parce qu'aujourd'hui, on met rarement une cerise sur le dessus d'un gâteau. Une framboise à la con (je déteste les framboises) à la rigueur, mais pas de cerise. Une fraise espagnole sans goût de temps en temps aussi. Ou alors un physalis, ça peut arriver aussi, surtout durant les fêtes de fin d'année. Mais rarement, très rarement une cerise.Si vous souhaitez redonner un peu de valeur à cette expression, lisez notre test. Et vous comprendrez pourquoi on dira bientôt, "cherry sur le cake", en pensant non pas au fruit, mais à la marque.