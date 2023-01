- DIG - Deep in Galaxies, un roguelike plateformes en pixel art

Publié le Vendredi 20 janvier 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

On se roule une pelle ?

Développé par un petit studio madrilène, DIG - Deep in Galaxiesest un roguelike plateformes en pixel art qui est annoncé sur Steam pour le 16 février prochain.Vous allez devoir choisir parmi les 9 personnages, chacun ayant un métier particulier qui lui confère un pouvoir spécial, et monter une équipe de 4 personnages. Le but est d'aller combattre un tyran qui oppresse la population, et détruire ses sbires.4 biomes sont à parcourir, dans lesquels vous trouverez des objets et autres reliques qui vous aideront à combattre vos ennemis.