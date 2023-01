Publié le Vendredi 20 janvier 2023 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Une nation qui a du chien

THQ Nordic dévoile un nouveau trailer pour Jagged Alliance 3 ; un Legacy trailer dans lequel les développeurs nous en disent plus sur leur envie de respecter la licence et de ne pas décevoir les fans tout en souhaitant lui apporter une touche d’originalité.Pour rappel, dans Jagged Alliance 3, les joueurs incarneront un groupe de mercenaires chargé de retrouver le président de Grand Chien, une nation certes riche en ressources naturelles mais aussi en proie à de grandes divisions politiques.Il s’agit d’un jeu de combat au tour par tour avec une dimension RPG, dans lequel il faudra également recruter et gérer ses mercenaires, trouver des ressources pour les équipes et contrôler un maximum de territoire contre l’ennemi. La campagne est jouable en co-op en ligne.Pour l’instant, ça a l’air très complet et si les développeurs tiennent leurs promesses, les amateurs du genre y trouveront assurément leur compte. Le jeu est sensé sortir cette année sur PC.