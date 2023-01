Nocturnal, un action-plateformes prometteur à sortir ce printemps

Publié le Vendredi 20 janvier 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le feu, ça brume

Après avoir passé plusieurs mois en mer, Ardeshir revient sur son île natale. Mais c'est pour la retrouver couverte d'un brouillard surnaturel. Vous allez tenter de percer le mystère derrière cette brume et tenter de sauver les vôtres. Il faudra explorer l'île, découvrir de nouvelles compétences liées au feu et à l'acier, combattre des ennemis puissants et vous frayer un chemin au fil de votre épée.Nocturnal est un jeu d'action-plateformes prévu pour ce printemps. Il sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est développé par le studio indépendant suisse Sunnyside Games.On vous laisse le découvrir en vidéo :