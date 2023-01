RAIDEN III X MIKADO MANIAX, du nouveau côté Shoot'em up

Publié le Jeudi 19 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Classique, mais toujours aussi bon ?

RAIDEN III X MIKADO MANIAX sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One, durant l’été 2023.Le jeu est un shoot'em up tiré de la célèbre franchise des jeux d'arcade Raiden. Ici, vous pourrez personnaliser la musique, le fond d'écran, plusieurs modes de jeux seront proposés.Sinon, ma foi, un shoot, rien de tel qu'une vidéo pour se rendre compte de quoi on parle...