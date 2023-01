Definitely Not Fried Chicken : cultivez et vendez de la drogue

Publié le Jeudi 19 janvier 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Un Mac Weed, s'il vous plait

Definitely Not Fried Chicken est un jeu développé par Dope Games et édité par Merge Games. Il vient de sortir en accès anticipé sur Steam C'est un jeu de gestion d'entreprise... dans lequel vous allez devoir créer votre réseau de traffic de drogues, tout en essayant de le planquer derrière des activités légales. Ces commerces de façade vous permettront de mettre en place vos petits traffics et écouler la marchandise en loucedé. Mais il va falloir maintenir à flot les deux aspects de votre entreprise...A découvrir en vidéo.