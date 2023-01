- Star Wars : The Mandalorian, découvrez la saison 3

Publié le Mercredi 18 janvier 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On vous révèle en exclusivité l'intrigue !

La Saison 3 de Star Wars : The Mandalorian est annoncée en vidéo. Elle sera disponible dès le 1er mars prochain, sur Disney+. Enfin, le premier épisode sera disponible le 1er mars. Les 7 autres sortiront au rythme d'un épisode par semaine.8 nouveaux épisodes, donc, comme pour les saisons précédentes. On retrouve Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow et Giancarlo Esposito comme acteurs, même si Pedro Pascal pourrait être grimé en panda, on ne le remarquerait pas. Les épisodes seront réalisés par Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey et Bryce Dallas Howard.Cette nouvelle saison a une nouvelle trame : Recherché dans toute la galaxie pour avoir mangé des grenouilles royales, Groku a changé son nom en Grogu pour passer inaperçu. Mais il est démasqué dès le premier épisode et sa véritable identité est révélée. Comme il n'a plus de raison de fuir, maintenant qu'il a été reconnu sous son vrai, nom, Groku veut rentrer chez lui pour affronter son destin. Groku est en effet nostalgique de sa planète d'origine où vit son amoureux, Grokouille. Parce que oui, on découvrira que Groku est en réalité une fille; Le Mandalorien va tenter de ramener Groku chez elle. C'est sans compter sur Grokouic, le père de Grokouille, qui déteste la famille de Groku et va tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues, quitte à vendre son âme à l'Empire. Un vrai Roméo et Juliette, donc, pour cette nouvelle saison !