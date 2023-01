- Family Fun Night : les classiques des jeux de société sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 18 janvier 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ça manquait...

Party Game familial, le jeu Family Fun Night regroupe de grands classiques des jeux de société sur Nintendo Switch. 14 jeux sont prévus. Vous retrouverez les petits chevaux, les échecs, les dames, le Backgammon, Puissance 4, Serpents et échelles, jeu de l'oie, Othello, Poker d'as et j'en passe...Le jeu est jouable jusqu'à 4 en local.Il sortira au printemps prochain et est d'ores et déjà en précommande.