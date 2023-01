Occupy Mars, un jeu en planète ouverte, se lance en Kickstarter

Publié le Mercredi 18 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mars, et on y repart

Jeu de survie sur la planète Mars, Occupy Mars vous permet de construire et gérer votre base sur la planète rouge. Il faudra l'améliorer, au fil de vos découvertes, la réparer quand elle sera défaillante, mais aussi explorer la planète à la recherche de nouvelles ressources. Parce que oui, il y a de l'eau sur Mars (mais si, on vous dit) et en récupérer sera primordial pour faire pousser vos cultures, générer de l'oxygènes, mais aussi prendre un bain.Le jeu est signé Pyramid Games, il sort au premier semestre en accès anticipé sur Steam , et vous pouvez même jeter un coup d'oeil à une vieille démo (de deux ans, donc prudence, cela ne reflète plus la qualité du jeu) pour vous faire un semblant d'idée.En attendant, un Kickstarter vient d'être lancé. Et il est sur le point d'être réussi.