Top des ventes de jeux vidÃ©o en France

Publié le Mardi 17 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le Compostelle

God of War (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Fifa 23 (PS4) Pokémon violet (Nintendo Switch) Nintendo Switch Sports (Nintendo Switch)

God of War Ragnarök Gran Turismo 7 Fifa 23

Call of Duty Modern Warfare II Fifa 23 Forza Horizon 5

Fifa 23 Call of Duty Modern Warfare II God of War Ragnarök

Fifa 23 GTA V Cyberpunk 2077

Mario Kart 8 Deluxe Pokémon violet Nintendo Switch Sports

Football Manager 23 Minecraft Farming Simulator 22

Le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 1ère semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Cette semaine, nous vous faisons découvrir le Compostelle, un fromage au lait cru de chèvre, à pâte molle et à croûte naturelle. Il nous vient du Lot, en Région Occitanie.Pas de changement, ou presque, dans ce premier top de l'année par rapport à celui de l'année dernière. On se félicitera du très bon classement de God of War, depuis plusieurs semaines. Ça nous change des merdes habituelles auxquelles vous jouez d'habitude.