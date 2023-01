WW2 Rebuilder est disponible

Publié le Mardi 17 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ich bin ein Baumeister

On vous en a déjà parlé plusieurs fois : WW2 Rebuilder est un jeu dans lequel vous allez devenir un pro des Bâtiments et Travaux Publics, juste après la Seconde Guerre Mondiale. Votre but est de reconstruire l'Europe. Les villes comme Londres ou Hambourg seront disponibles.Le jeu est signé Madnetic Games et il vient de sortir sur Steam Vous allez manier du marteau, de la scie, mais aussi du gros engin de démolition et de construction.