Front Mission 1st Remake annoncé sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 17 janvier 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mon Mech à moi

Développé par Forever Entertainment, édité par Microids, le jeu Front Mission 1st Remake est annoncé sur Nintendo Switch pour le printemps de cette année, et est désormais disponible en précommande.Le jeu sortira en édition limitée, incluant le manuel imprimé, un lenticulaire et 2 lithographies.Ce jeu de Mech vous envoie en 2090, sur l'île de Huffman, lieu de conflit entre deux factions : l’Oceania Cooperative Union (O.C.U.) et l’Unified Continental States (U.C.S.). Vous incarnez un soldat de l'OCU et allez devoir combattre les assauts des armées de l'UCS.