- La démo de Dragon Quest Treasures est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 16 janvier 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Elle danse, Mia

Sorti en décembre dernier sur Nintendo Switch, Dragon Quest Treasures raconte l'histoire d'Erik et Mia, un frère et une soeur orphelins, partis à la recherche de trésors. Pour les accompagner dans leur quête, ils vont recruter de nouveaux monstres qui leur offriront les capacités de courir plus vite, escalader les montagnes, planer au-dessus de gouffres, voire les aideront lors des combats.7 artefacts anciens sont à retrouver, tandis que d'autres duos tentent de s'en emparer avant eux.Si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter, sachez qu'une démo vient de paraître via le Nintendo eShop. Elle propose le début du jeu. Votre progression pourra être sauvegardée dans le jeu final, si vous l'achetez ensuite.